 "Gözyaşı normal" – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    "Gözyaşı normal"

    "Gözyaşı normal"

    G.Saray Başkanı Dursun Özbek: ‘En güzel sonla biten hikayelerde dahi gözyaşlarına yer vardır

    G.SARAY Başkanı Dursun Özbek, kulüp dergisindeki yazısında, gelecek döneme dair olumlu bir tablo çizerken umut vaat etti. Özbek, "Büyük bölümü yenilenmiş kadromuzun futbol sezonunun ilk yarısında aldığı sonuçların içinde sevinçler olduğu gibi mutlaka hayal kırıklıkları da var. Ama unutmayalım, en güzel sonla biten hikayelerde dahi gözyaşlarına yer vardır" dedi. 2016 yılı sonu itibarıyla 546 milyon lira olan borç; alacak farkının, 2017 yılı eylül ayı sonu itibarıyla 214 milyon liraya indiğini belirten başkan "Bu durum, hayata geçirilen projelerden kaynaklanan gelirin banka borçlarına harcandığının göstergesi" ifadesini kullandı.

    'Biz uçmayı seviyoruz'
    Özbek, yazısında sık sık edebi ifadeler kullandı: "Biz, denizleri seviyoruz, dalgaların olduğu bilinciyle. Uçmayı seviyoruz, düşmenin olduğunu kabul ederek. Korkarak yaşamıyoruz. Çünkü; biz Galatasarayız."
    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:06
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