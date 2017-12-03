U21’ler berabere

BEŞİKTAŞ ile G.Saray U21 takımları, ligin 14. haftasında 3-3 berabere kaldı. Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan maçın ilk yarısını siyah-beyazlılar 2-1 önde kapatırken, mücadele 3-3 sona erdi. Beşiktaş'ın gollerini Mustafa (2) ve Muhammed kaydederken; sarıkırmızılıların golleri ise Barış, Ali ve Ahmet Sivri'den geldi.