U21’ler berabere
BEŞİKTAŞ ile G.Saray U21 takımları, ligin 14. haftasında 3-3 berabere kaldı. Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan maçın ilk yarısını siyah-beyazlılar 2-1 önde kapatırken, mücadele 3-3 sona erdi. Beşiktaş'ın gollerini Mustafa (2) ve Muhammed kaydederken; sarıkırmızılıların golleri ise Barış, Ali ve Ahmet Sivri'den geldi.
- 03 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:31
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Aykut Kocaman haklı çıktı!
Toplam 2
Yorum
Miyane Bir bildiği varmış demek ki :)
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Gomis'ten mağlubiyet yorumu
Toplam 9
Yorum
bjk yazıkmı oldu...ne oynadınki yazık oldu.))
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DERBİDE ŞOK! Tolgay Arslan bayıldı! Gomis...
Toplam 3
Yorum
norvecliiiiii Faul değil, 5237 Sayılı TCK'ya göre kasten öldürmeye teşebbüs....
U21’ler berabere haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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