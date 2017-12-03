Gomis'ten mağlubiyet yorumu
Galatasaray'ın Beşiktaş'a 3-0 mağlup olduğu mücadelenin ardından sarı-kırmızılı takımın golcüsü Bafetimbi Gomis, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın iyi bir takım olduğunu söyleyen Gomis, "Tabii bugün biraz yazık oldu. Birinci golde kişisel bir hata var. Bu gol onlara güven verdi. Daha sonra fark açıldı. Beşiktaş 3-4 senelik bir takım, gerekli olgunluğa ulaşmış bir takım. Biz bundan sonra daha çok çalışacağız. Bu sezon iyi şeyler yaptık, daha iyi şeyler yapmak için çalışacağız" dedi.
Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarından galibiyet çıkaramadıklarının hatırlatılması üzerine Gomis, "Bu, futbol ve maalesef bazen kaybediyorsunuz. Biz ilerleyeceğiz, bu maçtan önce 13-14 maçlık bir bölüm var, birincilik var. Yeni bir takımız. Takım oturduktan sonra biz bu tip maçları kazanmaya başlayacağız" diyerek sözlerini tamamladı.
- 03 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:49
-
Aykut Kocaman haklı çıktı!
Toplam 2
Yorum
Miyane Bir bildiği varmış demek ki :)
-
Gomis'ten mağlubiyet yorumu
Toplam 9
Yorum
bjk yazıkmı oldu...ne oynadınki yazık oldu.))
-
DERBİDE ŞOK! Tolgay Arslan bayıldı! Gomis...
Toplam 3
Yorum
norvecliiiiii Faul değil, 5237 Sayılı TCK'ya göre kasten öldürmeye teşebbüs....
Gomis'ten mağlubiyet yorumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.