Ortayı al, kazan!

Hırvat hoca, Fernando ve N’Diaye’nin yapacağı presle ezeli rakiplerine oyun kurma fırsatı vermeyecek. Hücumu ise Faslı Belhanda organize edecek

GALATASARAY Teknik Direktörü Igor Tudor, bu akşamki derbide taktiğini Beşiktaş'ın orta sahadaki üstünlüğünü kırmak üzerine kurdu. Bunun için silahları ise Fernando ile N'Diaye olacak. İki oyuncu ile hafta boyunca bire bir görüşmeler yapan sarı-kırmızılı çalıştırıcı, Talisca, Oğuzhan, Atiba ve Tolgay'a karşı nasıl oynayacaklarını adeta ezberletti. Pres güçleri üst düzeyde olan Fernando ile N'Diaye yapacakları baskıyla Beşiktaş'a orta sahada oyun kurma fırsatı vermeyecek.



KAPILACAK TOPLAR GOMİS'E!

BU oyuncuların kapacağı toplar ise en hızlı şekilde Younes Belhanda ile kanatlarda görev yapacak Yasin (Feghouli) ile Rodrigues'le buluşturulacak. Onlar da Bafetimbi Gomis'e aktararak, gole gidilecek. Serbest adam olarak oynayacak olan Belhanda, Vodafone Park'ta hem oyun kuracak hem de gol arayacak. Tudor ayrıca N'Diaye, Belhanda ve Rodriguez başta olmak üzere oyuncularından kaleyi gördükleri yerden şut atmaları talimatını da verdi.

Savaş ÇORLU



Yenip, umutlarını bitirin

IGOR Tudor, Beşiktaş'tan deplasmanda alınacak 1 puana olumlu baksa da planlarını galibiyet üzerine yaptı. Geride olduğu için rakiplerinin stresli olacağını hatırlatan sarı-kırmızılı çalıştırıcı, "Kazanırsak puan farkı 9'a çıkacak. Lig bitmese de hem Beşiktaş'ın hem de Fenerbahçe'nin umutları azalır. Bu fırsatı kullanalım" dedi.



Q7 ile Babel'e önlem!

HIRVAT hoca, Beşiktaş'ın hücumdaki kilit isimleri olarak gördüğü Quaresma ve Ryan Babel'e özel önlem hazırladı. Siyah-beyazlıların kanat akınlarını etkisiz hale getirmek için Linnes ve Mariano iki oyuncuya boş alan bırakmayacak. Rodrigues ile Yasin de top rakipteyken geriye gelerek savunmaya destek olacaklar.



LAURENT BLANC'TAN HABER VAR

ASLAN'DA Tudor'un yerine adı geçen Blanc'ın menajeri Bernes, Fransız teknik adamın büyük bir külüpte çalışmak istediğini açıkladı. L'Equipe'e konuşan Bernes, "Avustralya ve ABD onu istedi. Ancak PSG'den sonra en az onun kadar büyük bir kulüpte çalışmak istersiniz" dedi.



SERDAR ÖZEL MASKEYLE SAHADA

ALANYASPOR maçında yediği dirsekle yüz kemiğinde kırık oluşan Serdar Aziz, Vodafone Park'ta özel maske ile mücadele edecek. İdmanlara kendisi için özel yapılan maske ile çıkarak alışmaya çalışan tecrübeli savunmacı, Maicon ile birlikte Cenk Gönen'e 'kilit' vuracak.

Başakşehir ve Trabzon'a ise yüzde 1 şans tanındı.



G.SARAY AÇIK ARA FAVORi

MİSLİ.COM üyeleri arasında yapılan ankette, Süper Lig'de bu sezon yüzde 79 oranla G.Saray'ın şampiyon olacağı sonucu çıktı. Yüzde 14'lük kesim Beşiktaş'ın şampiyon olacağını belirtirken, F.Bahçe'ye yüzde 5, Başakşehir ve Trabzon'a ise yüzde 1 şans tanındı.



Mantıklı plan

TUDOR'UN Beşiktaş'ı orta sahada durdurma planı gayet mantıklı... Zira Ricardo Quaresma ve Ryan Babel'e önlem almak için orta sahayı kontrol etmek gerek. Eğer Beşiktaş, bu oyunculara ve özellikle Quaresma'ya hızlı bir şekilde topu aktarırsa bu oyuncular demarke kalır. O zaman gözlerinizi kapar ve sadece dua edersiniz. Yani işin kalbi orta sahada. Belki de bu yüzden Oğuzhan ihtimalini düşünüyor Şenol Güneş de... Maç öncesi planlar kağıt üstündedir. Sahadaki uygulama da önemli. Seyirci ise Beşiktaş'ın artısı.



Mini yorum Mert Aydın