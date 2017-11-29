‘İyi bir sınav oldu’

Galatasaray’ın hocası İgor Tudor, ligde fazla şans veremediği isimleri sahaya sürdü. Hırvat çalıştırıcı “Derbi öncesi güzel galibiyet oldu” dedi

Türkiye Kupası 5. Tur'da Cimbom'un Sivas Bld'yi ağırladığı karşılaşmada teknik direktör İgor Tudor rotasyona gitti. Hırvat çalıştırıcı "Fazla şans bulamayan isimleri oynattık. Bazılarının performansından memnun kaldım. Bazılardan ise istediğimiz performansı alamadık. Yine de bizim için iyi bir sınav oldu. Sivas Belediyespor da iyi bir takım. Hücumlara organize çıkıyorlar" dedi. Tudor, Süper Lig'de 1 gol, 1 asistle oynadıktan sonra Sivas Bld filelerine de 2 gol bırakan Yasin Öztekin'i övdü. Genç çalıştırıcı "Yasin idmanlarda çok iyi çalışıyor. Ligde fazla süre veremiyordum. O formayı performansıyla hak etti. Sivas Belediyespor karşılaşmasında da tecrübesini konuşturdu. Onun profesyonelliğinden memnunum" diye konuştu.