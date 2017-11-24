Geçen hafta Medipol Başakşehir'e 5-1 yenilerek taraftarlarını üzen sarı-kırmızılı takım, sahasında Aytemiz Alanyaspor müsabakasından 3 puanla ayrılarak zirvedeki yerini korumaya çalışacak.

Süper Lig'de 26 puana sahip Galatasaray averajla Medipol Başakşehir'in önünde lider durumda bulunurken, Aytemiz Alanyaspor ise 17 puanla 10. sırada yer alıyor.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.



FEGHOULİ VE FERNANDO YOK

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmada iki önemli futbolcusundan yararlanamayacak.

Trabzonspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan 3 maç ceza alan Sofiane Feghouli, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir maçlarının ardından Aytemiz Alanyaspor müsabakasında da forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Fernando Reges de maçın kadrosunda bulunmayacak.

Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezası biten Serdar Aziz ise teknik direktör Igor Tudor'un görev vermesi durumunda yarın sahadaki yerini alabilecek.



MAİCON VE NDİAYE CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde Maicon Roque ve Badou Ndiaye, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Daha önceki maçlarda üçer kez sarı kart gösterilen Maicon ve Ndiaye, Aytemiz Alanyaspor müsabakasında da kart görmeleri durumunda ligin 14. haftasındaki Beşiktaş derbisinde görev yapamayacak.