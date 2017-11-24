 Başkan destek arıyor – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Kasım 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Başkan destek arıyor

    Başkan destek arıyor
    Başkan Dursun Özbek, haftaya cumartesi yapılacak olağanüstü mali genel kurul öncesi bilgilendirme toplantılarına devam ediyor. Kongre üyeleriyle gruplar halinde yemekli toplantılarda bir araya gelen Özbek'in, gelir ve gider detaylarını paylaşarak kulübün mali yapısını anlattığı denk bütçe için borçlanma yetkisi istediği belirtiliyor
    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:55
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan destek arıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.