Başkan destek arıyor

Başkan Dursun Özbek, haftaya cumartesi yapılacak olağanüstü mali genel kurul öncesi bilgilendirme toplantılarına devam ediyor. Kongre üyeleriyle gruplar halinde yemekli toplantılarda bir araya gelen Özbek'in, gelir ve gider detaylarını paylaşarak kulübün mali yapısını anlattığı denk bütçe için borçlanma yetkisi istediği belirtiliyor