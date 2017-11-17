Fernandinho, G.Saray'ı takibe aldı
İngiliz devi Manchester City'nin yıldız oyuncusu Fernandinho, sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takip etmeye başladı.
2013/14 sezonu başında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'ten 40 milyon bonservis bedeli karşılığında Manchester City'ye transfer olan Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernandinho, resmi instagram hesabından Galatasaray'ı takibe aldı.
Sezon sonunda Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan Fernandinho'nun şu anki piyasa değeri 18 milyon euro.
32 yaşındaki oyuncu 1.77 boyunda. Manchester City formasıyla 199 karşılaşmada görev alan Fernandinho 19 gol kaydederken takımına 20 asistlik de katkıda bulundu.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:13
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Topal’a Başakşehir kancası
Toplam 7
Yorum
aliy lutfen ustunede hasan ali yada ismaili hediye verin kurtulalim kim aliyorsa alsin,hic bir becerisi olmayan gereksiz oyuncular derhal gitsin
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''11 yerine 8 yabancıyla sahalara çıkılsın!''
Toplam 21
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idris milli takımda 11 türk oynuyor sonuç ortada
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Sürpriz karar! Yıldız isim kadroya alınmadı...
Toplam 3
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hasta beşiktaşlı koca takım onun üzerine kurulu değil ya dinlenmesi gerekiyorsa dinlendirilir
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