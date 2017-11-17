Fernandinho, G.Saray'ı takibe aldı

2013/14 sezonu başında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'ten 40 milyon bonservis bedeli karşılığında Manchester City'ye transfer olan Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernandinho, resmi instagram hesabından Galatasaray'ı takibe aldı.







Sezon sonunda Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan Fernandinho'nun şu anki piyasa değeri 18 milyon euro.

32 yaşındaki oyuncu 1.77 boyunda. Manchester City formasıyla 199 karşılaşmada görev alan Fernandinho 19 gol kaydederken takımına 20 asistlik de katkıda bulundu.