Yasin Öztekin gurbetçileri ağırladı
Galatasaray'ın tecrübeli isimlerinden Yasin Öztekin, A Milli Takımın dün akşam oynadığı Arnavutluk maçının ardından bugün sabah gurbetçi oyuncuları ağırladı.
Milli Takımın gurbetçi oyunculardan Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman ve Yunus Mallı'yı sabah kahvaltasında ağırlayan Yasin, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa "Canlar gelmiş" notunu düştü.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 11:50
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Lucescu: Dava açacağım
Toplam 9
Yorum
dost Lucescu yu ve getiren yoneticilere kim dava acacak?
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Rıza Çalımbay'dan flaş açıklamalar
Toplam 2
Yorum
kartal1903 rıza çalımbay beşiktasın düşmanıdır hazmedemedıgı bazı seyler var ve beşitas dusmanlıgı olusmus kendısınde besıktasın kapısından gıremeyecek
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O golleri yemezdik
Toplam 1
Yorum
murat Aykut un yiğithan güvenliden haberi yok sanki taş gibi stoper neden şans vermiyor
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