 Yasin Öztekin gurbetçileri ağırladı – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    gurbetçileri ağırladı

    Yasin Öztekin gurbetçileri ağırladı

    Galatasaray'ın tecrübeli isimlerinden , A Milli Takımın dün akşam oynadığı Arnavutluk maçının ardından bugün sabah gurbetçi oyuncuları ağırladı.

    Milli Takımın gurbetçi oyunculardan , ve 'yı sabah kahvaltasında ağırlayan Yasin, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa "Canlar gelmiş" notunu düştü.

    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:50
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