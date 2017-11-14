Herkese benden çay!
Ünlü menajer, G.Saray-Arda Turan iddialarına “Dönmeyecek” diyerek son noktayı koyarken bu haber sarıkırmızılı taraftarlar tarafından sevinçle karşılandı
Sözleşmesi nde serbest kalma bedelinin 40 milyon euro olduğunu belirten Bulut, Arda'nın Türkiye'ye dönme ihtimalinin olmadığını belirtti. Ahmet Bulut, devre arasında Avrupa'dan teklif gelmesi halinde Barcelona yönetimi ile oturulup değerlendirme yapıldıktan sonra karar verileceğini söyledi. Bu haber, Arda Turan'ın dönüşüne sıcak bakmadığı bilinen taraftarları oldukça memnun etti. A Spor'un haberinin ardından sosyal medyada, "İçime bir ferahlama geldi" diyen de vardı, herkese çay ısmarlamaya hazır olan da...
İŞTE TWITTER'DAKİ ARDA MESAJLARINDAN BAZILARI
* Güzel şeyler de oluyor. @ kozmonotyurii
* Çok şükür... @AkdenizNursen
* Herkese benden çay... @yasarovic17
* Son zamanlarda aldığım en güzel haber... @yigitofisil
* Teşekkürler Ahmet Bulut. @sibelldursunn
* GS'ye yazık oldu şimdi! @senesst
* İçime bir ferahlama geldi. @nslinn
* Tüm ülkede bugün resmi bayram ilan edilsin.@OzgurGUUNES
* Mükemmel haber. @bykuafor3535
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 01:40
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Erol Erdal Alkan: Yazılanları okudum...
Toplam 4
Yorum
Aslan DEMEKKI HER ANTRANÖRÜN OYUNCU BEGENISI FARKLI OLABILIYOR BIRININ BEGENMEDIGINI DIGERI YILDIZ YAPAILIYOR Ü.DAVALA GÜZEL BIRÖRNEK COKBILENLER3
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Erol Erdal Alkan: Yazılanları okudum...
Toplam 4
Yorum
Aslan Ü.DAVALA ÖNCE IST.SPORDA KADROYA GIREMIYINCE DIYARBAKIRA GÖNDERILDI F.TERIM GSARAYIN BASINA GECINCE ONU GSARAYA ALDI VE O BIR MARKA OLDU2
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Erol Erdal Alkan: Yazılanları okudum...
Toplam 4
Yorum
tolga milli takımın haline bak abi bundan bizim ptt 1 liginde tonla var işin içine menejerler girip milli takımı pazar yeri yapmışlar pes vallahi
Herkese benden çay! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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