 Golle yanıt verdi – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    Golle yanıt verdi

    Golle yanıt verdi
    Teknik direktör İgor Tudor, Trabzonspor karşısında 4 ön libero ile sahaya çıkarken sol kanatta Tolga'ya şans verdi. Sarıkırmızılı takımın sol kanadı Rodrigues'in girmesiyle işlerlik kazanırken yıldız oyuncu, attığı golle de hocasına mesaj gönderdi.
    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:58
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