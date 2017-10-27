Notu 8 ama dinlenecek!

Pazar günü düdük çaldığı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde verdiği kararlarla eleştirilen Cüneyt Çakır’a bu hafta maç verilmedi

Geçtiğimiz pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalan Cüneyt Çakır, Merkez Hakem Komitesi tarafından bu hafta dinlendirildi. Derbide verdiği kararlarla haftaya damgasını vuran FIFA kokartlı hakemin aldığı notun da 8.0 olduğu ortaya çıktı. Ancak MHK başkanı Yusuf Namoğlu ve ekibi, Çakır'ın; 'İyi (Verimli Performans)' anlamına gelen notu almasına rağmen, aldığı yoğun eleştiriler nedeniyle dinlendirme kararı aldı. Bu arada MHK tarafından bu hafta kızağa çekilen ikinci hakem ise Mete Kalkavan oldu... Beşiktaş-Başakşehir maçında görev alan Kalkavan, Caner Erkin'e gösterdiği sarı kart sonrası milli oyuncunun tepkisine maruz kalmış ve oyuncuyu atmadığı için çok konuşulmuştu.