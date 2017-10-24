Türk Telekom Stadı'ndataraftarı önündeilegolsüz berabere kalan Galatasaray'dakesildi. Sarı-kırmızılı camia; tecrübelihakemin hatalı kararlarıyla maçıçığırından çıkararak, galibiyetleriniengellediğini savundu. İşte o açıklamalarveSaray eski başkanı: Hakem sözü hüküm eden ifadesinden gelir. Cüneyt Çakır'ın adil olması lazım. Ancak adaletli bir yönetim göstermedi.Cüneyt Çakır, Türkiye'nin en iyi hakemlerinden. Ama bu yönetim ona yakışmadıSaray Yönetim Kurulu üyesi: "Maalesef Türkiye'de bir kez daha büyük bir hakem cinayeti yaşandı.kokartlıresmen 3 puanımıza mal olan yanlış kararlar verdi. Bütün otoriteler, yerli-yabancı futbol adamları bu penaltıların tartışılmaz olduğunu söylüyor. 50 bin seyirciyi tahrik edip bize bedel ödetmeye çalışıyorlar. 8 puan öne geçtik diye böyle yapılmasının alemi var mı? Önümüzü kesemezler. Bizi bu kadar engellemelerine karşın."Sofiane Feghouli, derbide Hasan Ali Kaldırım ile ceza sahasında girdiği mücadelede kararın penaltı olması gerektiğini savundu. Maçın ardından instagram hesabından bir açıklama yapanyıldız, "Muhteşem atmosfer için taraftarlara teşekkürler.Kazanmak için çok çalıştık ve hepimiz hayal kırıklığı yaşadık. Olumlu tarafından bakarsak da lider ve yenilmez olarak devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.Cüneyt Çakır'a eski Galatasaraylı oyunculardan da tepkiler geldi., sosyal medya hesabından, "İlk 30 dakika üç sarı kart. Aynı cesareti Kadıköy'de de bekliyoruz. Bize futbol nasıl yönetilir yutturmayın" diye yazarken, Ümit Karan da geçmişte Cüneyt Çakır'ın boğazına sarılan Engin Baytar ile bir fotoğrafını paylaşıp,yazdı.SaraySportif Direktörü: Bizim gördüğümüz kadarıyla pozisyon penaltı (Hasan Ali'nin ceza sahasında tolu koluyla kesmesi).Cüneyt Hoca, Türkiye'nin son dönemlerde yetiştirdiği en iyi hakem. Kulübenin tepkisi de çok net bir şekilde gördükleri pozisyonların ters değerlendirmesi nedeniyle... Bu 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil, 5 değil. Dolayısıyla bir tepki oldu."