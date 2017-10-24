Derbiler 'Melo'dram!
Son 9 derbisinde 7 galibiyet gören Brezilyalı gittikten sonra Aslan, 9 derbide de gülemedi
Galatasaray'ın derbilerde yüzü gülmezken, Felipe Melo'lu yıllardaki istatistikler bir gerçeği gözler önüne serdi. Hırslı ve agresif futbolu ile büyük maçlarda ekstra performans sergileyen Felipe Melo'nun ligde Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı görev yaptığı son 9 derbinin 7'sini Galatasaray kazanmıştı. Brezilyalı orta sahanın ayrılığı sonrasında sarı-kırmızılı takım ligde oynanan 9 derbinin 5'ini kaybetti, 4 beraberlik alabildi.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 09:04
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Derbiler 'Melo'dram! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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