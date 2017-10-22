Penaltı tartışması!
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde penaltı tartışması yaşandı.
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. TT Stadı'nda oynanan derbinin ilk yarısında penaltı tartışması yaşandı. Galatasaray ceza alanında savunmanın uzaklaştırmak istediği top Serdar Aziz'in koluna çarptı. Fenerbahçeli oyuncular penaltı bekledi, hakem Cüneyt Çakır ise pozisyonda devam kararı verdi.
Görüntülerde topun Serdar Aziz'in koluna çarptığı net biçimde fark edilse de bu çarpmanın penaltı olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği tartışmalara yol açtı.
İŞTE O GÖRÜNTÜ
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:25
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
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