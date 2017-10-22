 Penaltı tartışması! – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Penaltı tartışması!

    Penaltı tartışması!

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde penaltı tartışması yaşandı.

    Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. TT Stadı'nda oynanan derbinin ilk yarısında penaltı tartışması yaşandı. Galatasaray ceza alanında savunmanın uzaklaştırmak istediği top Serdar Aziz'in koluna çarptı. Fenerbahçeli oyuncular penaltı bekledi, hakem Cüneyt Çakır ise pozisyonda devam kararı verdi.

    Görüntülerde topun Serdar Aziz'in koluna çarptığı net biçimde fark edilse de bu çarpmanın penaltı olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği tartışmalara yol açtı.

    İŞTE O GÖRÜNTÜ




    Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:25
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Penaltı tartışması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.