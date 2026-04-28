Al Shabab Riyadh-Al Fateh maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Al Shabab Riyadh-Al Fateh maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan'da sezonun finaline haftalar kala heyecan tüm hızıyla sürüyor. Al Shabab, 28 maç sonunda topladığı 31 puanla beklentilerin uzağında bir sezon geçirse de kadro kalitesiyle her an tehlikeli olabilecek bir ekip. Al Shabab, sezonun ilk yarısında deplasmanda 2-0 mağlup olduğu rakibinden rövanşı alarak hem puan tablosunda üstüne çıkmayı hem de taraftarına teselli vermeyi amaçlıyor. Konuk ekip Al Fateh ise aynı puanla rakibinin hemen bir basamak altında yer alıyor. Sezon genelinde savunmada ciddi sorunlar yaşayan ekip, deplasmandaki dirençli oyununu Riyad'a taşıyarak sezonun en kritik virajlarından birini kayıpsız geçmek istiyor. İşte Al Shabab Riyadh-Al Fateh maçının detayları!

Al Shabab Riyadh-Al Fateh MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Ligi 29. haftası kapsamındaki Al Shabab Riyadh-Al Fateh maçı 28 Nisan Salı günü oynanacak.

Al Shabab Riyadh-Al Fateh MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik randevu, Türkiye Saati ile 19.00'da başlayacak.

Al Shabab Riyadh-Al Fateh MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Shabab Riyadh-Al Fateh mücadelesnin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.