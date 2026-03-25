Ziraat Türkiye Kupası
Real Madrid-Barcelona maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid-Barcelona maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında, İspanyol futbolunun iki dev ismi Real Madrid ve FC Barcelona, Alfredo Di Stéfano Stadyumu’nda kozlarını paylaşıyor. Grup aşamasını 16 puanla lider tamamlayarak doğrudan çeyrek finale yükselen son şampiyon Barcelona, deplasmanda avantajlı bir skor arıyor. Diğer yanda ise lig aşamasında topladığı 11 puanla 7. sırada yer alan ve play-off turunda Paris FC'yi eleyerek bu tura gelen Real Madrid, bu kez makus talihini yenip ezeli rakibine karşı ilk zaferini kazanmak niyetinde. Peki Real Madrid-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 16:29 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 16:43
Real Madrid-Barcelona maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde erken final niteliğindeki eşleşmede ilk perde Madrid'de açılıyor. Ev sahibi Real Madrid, nakavt aşaması play-off turunda Paris FC'yi eleyerek ulaştığı bu turda, yıldızlarıyla Barcelona dominasyonuna son vermeyi hedefliyor. Diğer yanda ise kadın futbolunun "altın takımı" Barcelona, gol makinesi Ewa Pajor ve efsane kaptan Alexia Putellas liderliğinde kupa koleksiyonuna bir yenisini eklemek niyetinde. Bu sezon oynanan üç resmi maçı da kazanan Katalan ekibi, favori geldiği başkentten avantajla dönmek istiyor. Ancak Real Madrid'in evindeki direnci ve Şampiyonlar Ligi motivasyonu, bu El Clasico'yu sezonun en zorlu randevusuna dönüştürebilir. İşte dev maçın detayları...

REAL MADRID-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı kapsamındaki Real Madrid-Barcelona mücadelesi, 25 Mart Çarşamba günü oynanacak. Mücadele, Türkiye Saati ile 20.45'te başlayacak.

REAL MADRID-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid-Barcelona maçı, TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

REAL MADRID-BARCELONA MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR

REAL MADRID-BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Misa; Navarro, Mendez, Lakrar, Holmgaard; Weir, Toletti, Dabritz; Del Castillo, Caicedo, Redondo

Barcelona: Coll; Savaş, Paredes, Camara, Brugts; Lopez, Guijarro, Putellas; Graham Hansen, Pina, Pajor

Yılın transfer bombası! G.Saray ve Salah...
G.Saray'ın yeni transferi Noa Lang'dan!
Neslihan Atagül abisi İlkay Atagül ile poz verdi! Benzerlikleri dikkat çekti! "Canımsın sen"
Türkiye ve İngiltere'den "Eurofighter" mutabakatı! MSB duyurdu: Londra'da teknik ve lojistik destek sözleşmesi imzalandı
F.Bahçe transferi bitirdi! İmzalar atılıyor
Montella: "Hasreti bitirmek istiyoruz"
Türkiye Açık Tekvando Turnuvası! 15:49
Vincenzo Montella'nın Romanya maçı muhtemel 11'i 15:45
Karşıyaka Voleybol yarı finalde! 15:39
Yılın transfer bombası! G.Saray ve Salah... 15:36
Milli para judoculardan 2 bronz madalya! 15:31
Enes Ünal: Dünya Kupası'nda oynamak için... 15:27
F.Bahçe transferi bitirdi! İmzalar atılıyor 15:03
Arda Güler'den flaş G.Saray sözleri! 14:50
Göztepe'nin yoğun fikstürü! 14:27
Furkan Akar hayaline kavuştu! 14:17
Beşiktaş'ın derbi mesaisi başladı 14:14
Romanya Milli Takımı İstanbul'da! 14:12