Real Madrid-Barcelona maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde erken final niteliğindeki eşleşmede ilk perde Madrid'de açılıyor. Ev sahibi Real Madrid, nakavt aşaması play-off turunda Paris FC'yi eleyerek ulaştığı bu turda, yıldızlarıyla Barcelona dominasyonuna son vermeyi hedefliyor. Diğer yanda ise kadın futbolunun "altın takımı" Barcelona, gol makinesi Ewa Pajor ve efsane kaptan Alexia Putellas liderliğinde kupa koleksiyonuna bir yenisini eklemek niyetinde. Bu sezon oynanan üç resmi maçı da kazanan Katalan ekibi, favori geldiği başkentten avantajla dönmek istiyor. Ancak Real Madrid'in evindeki direnci ve Şampiyonlar Ligi motivasyonu, bu El Clasico'yu sezonun en zorlu randevusuna dönüştürebilir. İşte dev maçın detayları...

REAL MADRID-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı kapsamındaki Real Madrid-Barcelona mücadelesi, 25 Mart Çarşamba günü oynanacak. Mücadele, Türkiye Saati ile 20.45'te başlayacak.

REAL MADRID-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid-Barcelona maçı, TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

REAL MADRID-BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Misa; Navarro, Mendez, Lakrar, Holmgaard; Weir, Toletti, Dabritz; Del Castillo, Caicedo, Redondo

Barcelona: Coll; Savaş, Paredes, Camara, Brugts; Lopez, Guijarro, Putellas; Graham Hansen, Pina, Pajor