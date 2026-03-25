Ziraat Türkiye Kupası
Manchester United-Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Manchester United-Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İngiliz ekibi Manchester United, sahasında Alman devi Bayern Münih’i konuk ediyor. Play-off turunda Atletico Madrid’i toplamda 5-0’lık skorla geçerek adını ilk kez son 8 takım arasına yazdıran Marc Skinner’ın öğrencileri, taraftarı önünde avantajlı bir skor arıyor. Diğer yanda ise lig aşamasını 13 puanla 4. sırada tamamlayarak doğrudan çeyrek finale yükselen Jose Barcola yönetimindeki Bayern Münih, tecrübesiyle Manchester deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Old Trafford'un ikonik atmosferinde oynanacak bu mücadele, Şampiyonlar Ligi'nin en merakla beklenen eşleşmelerinden biri. Peki Manchester United-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United kadın futbol takımı için kulüp tarihinin en önemli sayfalarından biri açılıyor. Avrupa arenasında henüz ikinci sezonunu geçiren ev sahibi, lig aşamasında topladıkları 12 puanın ardından play-off engelini de aşarak çeyrek finale kadar yükseldi. Hücum hattında Melvine Malard liderliğinde etkili bir oyun sergileyen United, Bayern'in katı savunmasını aşmaya çalışacak. Konuk ekip Bayern Münih cephesinde ise tüm gözler, turnuvanın en golcü isimlerinden biri olan Pernille Harder ve savunmanın bel kemiği Glódís Perla Viggósdóttir'in üzerinde olacak. Bu sezon grup aşamasında Arsenal'i 3-2 mağlup ederek İngiliz ekiplerine karşı üstünlüğünü kanıtlayan Bayern, rövanş öncesi Münih'e avantajlı bir skorla dönmek niyetinde. İşte Avrupa'da haftanın en kritik randevusunun detayları.

Manchester United-Bayern Münih MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı kapsamındaki Manchester United-Bayern Münih mücadelesi, 25 Mart Çarşamba günü oynanacak. Mücadele, Türkiye Saati ile 23.00'te başlayacak.

Manchester United-Bayern Münih MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester United-Bayern Münih maçı, Disney + ekranlarından canlı yayınlanacak.

Manchester United-Bayern Münih MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: Tullis-Joyce; Awujo, Le Tissier, Turner, Lundkvist; Naalsund, Zigiotti Olme; Park, Terland, Rolfo; Malard

Bayern Münih Mahmutovic; Gwinn, Viggosdottir, Gilles, Simon; Amani, Stanway; Dallmann, Caruso, Kett; Harder

Yılın transfer bombası! G.Saray ve Salah...
Vincenzo Montella'nın Romanya maçı muhtemel 11'i
40 yıllık arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü...Hatice Aslan ve Mahir Günşıray'dan ilk paylaşım geldi
Türkiye ve İngiltere'den "Eurofighter" mutabakatı! MSB duyurdu: Londra'da teknik ve lojistik destek sözleşmesi imzalandı
F.Bahçe transferi bitirdi! İmzalar atılıyor
Montella: "Hasreti bitirmek istiyoruz"
Türkiye Açık Tekvando Turnuvası! 15:49
Vincenzo Montella'nın Romanya maçı muhtemel 11'i 15:45
Karşıyaka Voleybol yarı finalde! 15:39
Yılın transfer bombası! G.Saray ve Salah... 15:36
Milli para judoculardan 2 bronz madalya! 15:31
Enes Ünal: Dünya Kupası'nda oynamak için... 15:27
F.Bahçe transferi bitirdi! İmzalar atılıyor 15:03
Arda Güler'den flaş G.Saray sözleri! 14:50
Göztepe'nin yoğun fikstürü! 14:27
Furkan Akar hayaline kavuştu! 14:17
Beşiktaş'ın derbi mesaisi başladı 14:14
Romanya Milli Takımı İstanbul'da! 14:12