Manchester United-Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Manchester United kadın futbol takımı için kulüp tarihinin en önemli sayfalarından biri açılıyor. Avrupa arenasında henüz ikinci sezonunu geçiren ev sahibi, lig aşamasında topladıkları 12 puanın ardından play-off engelini de aşarak çeyrek finale kadar yükseldi. Hücum hattında Melvine Malard liderliğinde etkili bir oyun sergileyen United, Bayern'in katı savunmasını aşmaya çalışacak. Konuk ekip Bayern Münih cephesinde ise tüm gözler, turnuvanın en golcü isimlerinden biri olan Pernille Harder ve savunmanın bel kemiği Glódís Perla Viggósdóttir'in üzerinde olacak. Bu sezon grup aşamasında Arsenal'i 3-2 mağlup ederek İngiliz ekiplerine karşı üstünlüğünü kanıtlayan Bayern, rövanş öncesi Münih'e avantajlı bir skorla dönmek niyetinde. İşte Avrupa'da haftanın en kritik randevusunun detayları.

Manchester United-Bayern Münih MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı kapsamındaki Manchester United-Bayern Münih mücadelesi, 25 Mart Çarşamba günü oynanacak. Mücadele, Türkiye Saati ile 23.00'te başlayacak.

Manchester United-Bayern Münih MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester United-Bayern Münih maçı, Disney + ekranlarından canlı yayınlanacak.

Manchester United-Bayern Münih MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: Tullis-Joyce; Awujo, Le Tissier, Turner, Lundkvist; Naalsund, Zigiotti Olme; Park, Terland, Rolfo; Malard

Bayern Münih Mahmutovic; Gwinn, Viggosdottir, Gilles, Simon; Amani, Stanway; Dallmann, Caruso, Kett; Harder