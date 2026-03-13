CANLI SKOR ANA SAYFA
Al Fayha-Al Ettifaq maçı izle | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Lig’in 26. haftasında orta sıralarda dengeleri değiştirecek kritik bir randevu sahne alıyor. Lig aşamasını 30 puanla 11. sırada sürdüren ev sahibi ekip, 39 puanla 7. basamakta yer alan güçlü rakibini kendi sahasında konuk ediyor. Ev sahibi takım, taraftar desteğini arkasına alarak alt sıralarla bağını tamamen koparmayı ve ilk 10 içerisine girmeyi hedeflerken; konuk ekip ise üst sıralardaki takibi sürdürmek adına deplasman galibiyeti arıyor. Stratejik hamlelerin ve fiziksel gücün ön planda olacağı bu mücadele, her iki teknik adamın taktiksel savaşına sahne olacak. Peki Al Fayha-Al Ettifaq maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 10:31
Al Fayha-Al Ettifaq maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan futbolunun rekabet seviyesi yüksek iki ekibi, 26. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşıyor. Sezonun genelinde sergilediği dirençli futbolla dikkat çeken ev sahibi takım, son haftalardaki istikrarsız grafiğine son vermek ve evinde moral bulmak için sahaya çıkıyor. Diğer tarafta ise sezonu ilk 5 içerisinde tamamlama hedefinden kopmayan ve deplasman karnesiyle dikkat çeken bir rakip bulunuyor. Al Majma'ah Sports City Stadı'nın ev sahipliği yapacağı bu önemli maçta, her iki tarafın da savunma disiplininden ödün vermeden hücum organizasyonlarıyla sonuca gitmesi bekleniyor. Puan tablosunda aradaki farkı kapatmak isteyen ev sahibi ile üst gruptaki yerini sağlama almayı amaçlayan konuk ekip arasındaki düellonun detaylarını sizler için derleidik.

AL FAYHA-AL ETTIFAQ MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 26. haftasında kapsamındaki Al Fayha-Al Ettifaq maçı, 13 Mart Cuma günü oynanacak.

AL FAYHA-AL ETTIFAQ MAÇI SAAT KAÇTA?

Al Fayha-Al Ettifaq maçı, Türkiye Saati ile 22.00'de başlayacak.

AL FAYHA-AL ETTIFAQ MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan cetvelinde takımların sıralamalarını yeniden belirleyebilecek nitelikteki kritik mücadelenin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
