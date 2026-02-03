CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Al-Khaleej Al-Qadsiah maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al-Khaleej Al-Qadsiah maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Lig’de heyecan sürerken Al-Khaleej ile Al-Qadsiah karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Futbolseverler, kritik mücadelenin tarih, başlama saati ve yayıncı kanal bilgilerini merak ediyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 14:27
Al-Khaleej Al-Qadsiah maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al-Khaleej Al-Qadsiah maçı canlı izlemek için tıkla

Al-Khaleej ile Al-Qadsiah, Suudi Arabistan Pro Lig kapsamında kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde en çok merak edilen konuların başında "maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" soruları geliyor. Birçok kişi, Al Khaleej-Al Qadsiah maçının saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Al-Khaleej Al-Qadsiah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı nasıl izlenir?

AL-KHALEEJ AL-QADSIAH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al-Khaleej – Al-Qadsiah maçı, Suudi Arabistan Pro Lig kapsamında 3 Şubat 2026 günü saat 20:30 (TSİ) tarihinde oynanacak.

AL-KHALEEJ AL-QADSIAH MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçın Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor. Al-Khaleej Club-Al Qadsiah maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

