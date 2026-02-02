CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Al Hilal-Al Ahli MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Al Hilal-Al Ahli MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 19. haftasında Al Hilal ile Al Ahli karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçı kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefleyen Al Hilal, 46 puanla 1. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmanda kazanıp, rakibi ile aynı puana ulaşmayı amaçlayan Al Ahli ise kritik mücadelede 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Futbolseverler merakla, "Al Hilal-Al Ahli maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Al Hilal-Al Ahli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 18:11
Al Hilal-Al Ahli MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Al Hilal-Al Ahli maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Suudi Arabistan Pro Lig'de 19. hafta heyecanı, Al Hilal ile Al Ahli arasındaki dev karşılaşmayla yaşanacak. Sahasında galibiyet alarak liderlik koltuğunu daha da sağlamlaştırmak isteyen Al Hilal, 46 puanla zirvede bulunuyor. Zorlu deplasmanda kazanıp rakibiyle puanları eşitlemeyi hedefleyen Al Ahli ise kritik mücadelede üç puanı hanesine yazdırmanın peşinde. Peki, Al Hilal-Al Ahli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

AL HILAL-AL AHLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Lig'de 19. haftada oynanacak Al Hilal-Al Ahli maçı 2 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

AL HILAL-AL AHLI MAÇI HANGİ KANALDA?

Kingdom Arena'da oynanacak Al Hilal-Al Ahli maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

AL HILAL-AL AHLI MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Al Hilal: Bounou; Al Yami, Tambakti, Mari, Hernandez; Kanno, Neves, Milinkovic-Savic, Al Dawsari; Nunez, Leonardo

Al Ahli: Mendy; Galeno, Ibanez, Hamidou, Abdulrahman; Atangana, Kessie, Al Johani; Millot, Toney, Mahrez

