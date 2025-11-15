Bosna Hersek-Romanya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda heyecan, Bosna Hersek ile Romanya arasında oynanacak yüksek tempolu mücadeleyle devam ediyor. Grubun güçlü ekiplerinden Bosna Hersek, geride kalan 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 13 puanla ikinci sırada yer alıyor. Romanya cephesi ise zorlu deplasmana 10 puanla üçüncü sırada geliyor. Peki, Bosna Hersek-Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BOSNA HERSEK-ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda oynanacak Bosna Hersek-Romanya maçı 15 Kasım Cumartesi günü saat 22.45'te başlayacak. Bilino Polje Stadyumu'nda oynanacak Bosna Hersek-Romanya maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BOSNA HERSEK-ROMANYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bosna Hersek: Vasijl; Muharemovic, Katic, Hadzikadunic, Dedic; Tahirovic, Gigovic, Memic; Alajbegovic, Dzeko, Bajraktarevic

Romanya: Radu; Ratiu, Ghita, Racovitan, Chipciu; I Hagi, M Marin, Tanase; D Man, Birligea, Mihaila