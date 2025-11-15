CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bosna Hersek-Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bosna Hersek-Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda Bosna Hersek ile Romanya karşı karşıya gelecek. 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan ev sahibi ekip, 13 puanla 2. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmanda kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Romanya ise 10 puanla 3. sırada bulunuyor. Öte yandan futbolseverler, "Bosna Hersek-Romanya maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Bosna Hersek-Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 14:23
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bosna Hersek-Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bosna Hersek-Romanya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda heyecan, Bosna Hersek ile Romanya arasında oynanacak yüksek tempolu mücadeleyle devam ediyor. Grubun güçlü ekiplerinden Bosna Hersek, geride kalan 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 13 puanla ikinci sırada yer alıyor. Romanya cephesi ise zorlu deplasmana 10 puanla üçüncü sırada geliyor. Peki, Bosna Hersek-Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BOSNA HERSEK-ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda oynanacak Bosna Hersek-Romanya maçı 15 Kasım Cumartesi günü saat 22.45'te başlayacak. Bilino Polje Stadyumu'nda oynanacak Bosna Hersek-Romanya maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BOSNA HERSEK-ROMANYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bosna Hersek: Vasijl; Muharemovic, Katic, Hadzikadunic, Dedic; Tahirovic, Gigovic, Memic; Alajbegovic, Dzeko, Bajraktarevic

Romanya: Radu; Ratiu, Ghita, Racovitan, Chipciu; I Hagi, M Marin, Tanase; D Man, Birligea, Mihaila

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'nin yıldız orta saha transferinde rakibi dünya devi!
Serdal Adalı ve Sergen Yalçın'dan dikkat çeken Rafa Silva sözleri!
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
Başkan Erdoğan 350 bininci deprem konutunu Adıyaman'da teslim edecek
F.Bahçe'de 8 ayrılık birden! Tedesco...
Ve resmen açıklandı! Cengiz ve İrfan Can...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Adalı'dan transfer açıklaması! Cengiz ve İrfan Can Kahveci... Adalı'dan transfer açıklaması! Cengiz ve İrfan Can Kahveci... 15:00
Türkiye-Bulgaristan maçı öncesi son notlar! Türkiye-Bulgaristan maçı öncesi son notlar! 14:52
Bosna Hersek-Romanya maçı ne zaman? Bosna Hersek-Romanya maçı ne zaman? 14:23
Trabzonspor kuvvet çalıştı Trabzonspor kuvvet çalıştı 13:13
Portekiz'den flaş iddia! Rafa Silva... Portekiz'den flaş iddia! Rafa Silva... 13:07
Serdal Adalı ve Sergen Yalçın'dan dikkat çeken Rafa Silva sözleri! Serdal Adalı ve Sergen Yalçın'dan dikkat çeken Rafa Silva sözleri! 12:51
Daha Eski
Güney Kıbrıs-Avusturya maçı ne zaman? Güney Kıbrıs-Avusturya maçı ne zaman? 12:39
Türkiye-Bulgaristan maçı öncesi son notlar! Türkiye-Bulgaristan maçı öncesi son notlar! 11:58
Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! Tedesco kararını verdi Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! Tedesco kararını verdi 11:50
Danimarka-Belarus maçı detayları! Danimarka-Belarus maçı detayları! 11:34
Icardi için transferde flaş iddia! Icardi için transferde flaş iddia! 11:32
Yunanistan-İskoçya maçı ne zaman? Yunanistan-İskoçya maçı ne zaman? 10:52