2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun son haftasında heyecan doruğa çıkıyor. Türkiye, dev bir randevu için İspanya deplasmanına konuk oluyor. Konya'da oynanan ilk karşılaşmada alınan 6-0'lık ağır mağlubiyeti unutturmak isteyen A Milli Futbol Takımı, bu kez sahada bambaşka bir hikaye yazma peşinde.Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlılar, gruptaki son sınavında puan ya da puanlar alarak hem moral bulmak hem de elemeleri iyi bir şekilde tamamlamak istiyor. Peki, İspanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İSPANYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. haftasında oynanacak İspanya-Türkiye maçı 18 Kasım Salı günü saat 22.45'te başlayacak.

İSPANYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Sevilla kentindeki La Cartuja Stadyumu'nda oynanacak İspanya-Türkiye maçı EXXEN ve TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İSPANYA MİLLİ TAKIM KADROSU

A Millî Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 18 Kasım Salı günü deplasmanda karşılaşacağı İspanya'nın aday kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Luis de la Fuente tarafından belirlenen aday kadroda 26 futbolcu yer aldı. İşte, İspanya Milli Takım kadrosu:

Kaleci: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal FC), Álex Remiro (Real Sociedad de Fútbol)

Defans: Aymeric Laporte (Athletic Club), Dani Vivian (Athletic Club), Alejandro Grimaldo (Bayer 04 Leverkusen), Marcos Llorente (Club Atlético de Madrid), Marc Cucurella (Chelsea FC), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Dean Huijsen (Real Madrid CF), Pedro Porro (Tottenham Hotspur FC)

Orta Saha: Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), Martín Zubimendi (Arsenal FC), Mikel Merino (Arsenal FC), Aleix García (Bayer 04 Leverkusen), Pablo Barrios (Club Atlético de Madrid), Alex Baena (Club Atlético de Madrid), Pablo Fornals (Real Betis Balompié)

Forvet: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad de Fútbol), Yéremy Pino (Villarreal CF), Dani Olmo (FC Barcelona), Fermín López (FC Barcelona), Lamine Yamal (FC Barcelona), Ferran Torres (FC Barcelona), Samu Aghehowa (FC Porto), Borja Iglesias (Real Club Celta)