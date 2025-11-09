CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Selçuk İnan'dan Galatasaray galibiyeti sonrası dikkat çeken sözler!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor sahasında Galatasaray'ı 1-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından ev sahibi takımda Teknik Direktör Selçuk İnan açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 20:43
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında karşılaştıkları ve 1-0 galip geldikleri Galatasaray maçı sonrası konuştu.

İşte Selçuk İnan'ın sözleri:

Yarın 10 Kasım. En hüzünlü günümüz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz. Beklediğim bir şeydi iki forvetle başlaması Galatasaray'ın. Icardi'yi biraz daha forvet arkası oynattı, hazırdık buna. Tarkan hamlesi o yüzdendi. Top bizdeyken ön alan baskısını kırmak için 3'leyecektik, yerine getirdik. Özgüvenli oynadık. Çok iyi mücadele ettik. İnandık. En nihayetinde şu an ligin en formda takımını, en güçlü takımlarından birini mağlup ettik. Tebriği, alkışı oyuncularım hak ediyor. Gurur duyuyorum onlarla.

"HAMLELERİMİZ TUTTU"

Bundan önceki maçlarda, 'gelişmeliyiz, oyunu kontrol edebilmeliyiz' dedim. Bunu bugün yine tekrarlayabilirim. İyi oyuncularımız var, çok çalışıyorum onlarla. Belli zamanlarda oyunu rakip sahaya yıkmalıyız. Bunu bugüne kadar kısmen yapabildik. Ne kadar uzun süreye yayarsak gelişimimiz devam edecek. Bugünkü maçla ilgili ikinci yarıda oyuncuların geriye yaslanması psikolojik olsa da oyunun belli bölümünden sonra doğrunun o olduğunu düşündüm. Tedirgin edecek pozisyon vermedik. Oyunu birinci bölgede kabul etmek, hızlı geçişler yapmak daha mantıklı geldi. Hamlelerimiz tuttu. Maçı kazanmasını bildik.

