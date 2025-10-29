CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Atko Grup Pendikspor-Çorlu Spor 1947 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Atko Grup Pendikspor-Çorlu Spor 1947 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Atko Grup Pendikspor ile Çorlu Spor 1947 karşı karşıya gelecek. 1. Lig'in güçlü takımlarından olan İstanbul temsilcisi, Türkiye Kupası'nda güçlü rakibine karşı hata yapmak istemiyor. Evinde oynayacağı maçta bir üst tura çıkmayı hedefleyen Pendikspor, kazanmanın yollarını arayacak. Zorlu deplasmanda sahaya çıkacak Çorlu ekibi ise sürpriz bir sonuca imza atmayı amaçlıyor. Peki, Atko Grup Pendikspor-Çorlu Spor 1947 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 12:43
Atko Grup Pendikspor-Çorlu Spor 1947 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Pendikspor-Çorlu Spor 1947 maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur heyecanı İstanbul'da sürüyor. 1. Lig'deki güçlü performansıyla dikkat çeken Atko Grup Pendikspor, ev sahibi avantajını kullanarak kupada adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Kırmızı-beyazlı ekip, taraftarının desteğiyle sahaya çıkacağı bu mücadelede hata yapmadan ilerlemek istiyor. Konuk takım Çorlu Spor 1947 ise kağıt üzerinde zorlu görünen bu randevuda sürpriz peşinde olacak. Peki, Pendikspor-Çorlu Spor 1947 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

PENDİKSPOR-ÇORLU SPOR 1947 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Pendik Stadyumu'nda oynanacak Atko Grup Pendikspor-Çorlu Spor 1947 maçı 29 Ekim Çarşamba günü saat 15.30'da başlayacak. Burak Pakkan'ın düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

