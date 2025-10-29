Atko Grup Pendikspor-Çorlu Spor 1947 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Pendikspor-Çorlu Spor 1947 maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur heyecanı İstanbul'da sürüyor. 1. Lig'deki güçlü performansıyla dikkat çeken Atko Grup Pendikspor, ev sahibi avantajını kullanarak kupada adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Kırmızı-beyazlı ekip, taraftarının desteğiyle sahaya çıkacağı bu mücadelede hata yapmadan ilerlemek istiyor. Konuk takım Çorlu Spor 1947 ise kağıt üzerinde zorlu görünen bu randevuda sürpriz peşinde olacak. Peki, Pendikspor-Çorlu Spor 1947 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

PENDİKSPOR-ÇORLU SPOR 1947 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Pendik Stadyumu'nda oynanacak Atko Grup Pendikspor-Çorlu Spor 1947 maçı 29 Ekim Çarşamba günü saat 15.30'da başlayacak. Burak Pakkan'ın düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.