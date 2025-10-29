CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Arca Çorum FK-Kütahyaspor FK maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Arca Çorum FK-Kütahyaspor FK maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Arca Çorum FK ile Kütahyaspor FK karşı karşıya gelecek. Bu sezon Süper Lig'e çıkmak için mücadele eden Çorum ekibi, Türkiye Kupası'nda da üst tura çıkmanın hesaplarını yapıyor. Evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemeyen Çorum FK, kritik maçta çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. Zorlu deplasmanda sahaya çıkmaya hazırlanan Kütahya temsilcisi ise sürpriz bir sonuca imza atmayı hedefliyor. Peki, Arca Çorum FK-Kütahyaspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 13:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Arca Çorum FK-Kütahyaspor FK maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Çorum FK-Kütahyaspor FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur heyecanı Çorum'da devam ediyor. Süper Lig hedefiyle sezona başlayan Arca Çorum FK, kupa mücadelesinde de iddiasını ortaya koymak için sahaya çıkacak. Taraftarı önünde ağırlayacağı Kütahyaspor FK karşısında hata yapmadan turu geçmeyi planlayan kırmızı-siyahlılar, hem moral hem de momentum kazanmak istiyor. Diğer tarafta ise Kütahyaspor FK, güçlü rakibine rağmen sürpriz peşinde. Peki, Arca Çorum FK-Kütahyaspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ÇORUM FK-KÜTAHYASPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak Arca Çorum FK-Kütahyaspor FK maçı 29 Ekim Çarşamba günü saat 15.30'da başlayacak. Burak Demirkıran'ın yöneteceği karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

Kuruluş Orhan-REKLAM
Kahta 02 Spor - Kasımpaşa | CANLI
DİĞER
Victor Osimhen'den yıldız futbolcuya transfer çağrısı: "Galatasaray'a gel ve mutlu ol"
CANLI ANLATIM | Gebze'de bir bina çöktü! Enkazda 5 kişilik aile var | 9 bina tedbiren boşaltıldı
Real Betis'ten Amrabat atağı!
F.Bahçe'de gözden düşen isme 4 talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şampiyonlar Ligi hesabından Osimhen paylaşımı! Şampiyonlar Ligi hesabından Osimhen paylaşımı! 13:36
Antalyaspor-Bursaspor maçı detayları! Antalyaspor-Bursaspor maçı detayları! 13:35
Manisa FK-Muğlaspor maçı ne zaman? Manisa FK-Muğlaspor maçı ne zaman? 13:19
Orduspor 1967-Erbaaspor maçı ne zaman? Orduspor 1967-Erbaaspor maçı ne zaman? 11:30
RC Strasbourg-Auxerre maçı detayları! RC Strasbourg-Auxerre maçı detayları! 11:49
F.Bahçe eğitim desteğine Koruncuk Vakfıyla devam edecek F.Bahçe eğitim desteğine Koruncuk Vakfıyla devam edecek 12:19
Daha Eski
Pendikspor-Çorlu Spor 1947 maçı ne zaman? Pendikspor-Çorlu Spor 1947 maçı ne zaman? 12:43
Çorum FK-Kütahyaspor FK maçı detayları! Çorum FK-Kütahyaspor FK maçı detayları! 13:00
Başkan Erdoğan'dan millilere tebrik telefonu Başkan Erdoğan'dan millilere tebrik telefonu 13:14
Milli yıldız Real Madrid'e önerildi! Milli yıldız Real Madrid'e önerildi! 10:20
Beşiktaş BOA sahasında Enea Gorzow'u ağırlıyor! Beşiktaş BOA sahasında Enea Gorzow'u ağırlıyor! 10:23
Karacabey Belediye Spor-Malatya Yeşilyurt SK maçı ne zaman? Karacabey Belediye Spor-Malatya Yeşilyurt SK maçı ne zaman? 10:32