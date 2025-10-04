CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Real Madrid 3-1 Villarreal | MAÇ SONUCU-ÖZET (Arda Güler 11'de oynadı)

Real Madrid 3-1 Villarreal | MAÇ SONUCU-ÖZET (Arda Güler 11'de oynadı)

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Real Madrid, evinde Villarreal'i konuk etti. Milli futbolcumuz Arda Güler'in 64 dakika sahada kaldığı maçta Real Madrid rakibini 3-1 mağlup etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 00:18
Real Madrid 3-1 Villarreal | MAÇ SONUCU-ÖZET (Arda Güler 11'de oynadı)

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Real Madrid ile Villarreal karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu'da oynanan mücadelede Real Madrid, Villarreal'i 3-1 yendi.

Eflatun-beyazlıların gollerini 47. ve 69. dakikada Vinicius Jr. ve 81. dakikada Kylian Mbappe kaydetti.

Konuk ekipte Santiago Mourino 77. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, ligde çıktığı 8 maçta 7. galibiyetini alarak maç fazlasıyla liderliğe yerleşti. Villarreal ise 3 maçlık galibiyet serisinin ardından sahadan yenik ayrıldı.

ARDA GÜLER İLK 11'DE YER ALDI

Milli futbolcumuz Arda Güler, Villarreal karşısında Real Madrid formasıyla ilk 11'de maça başladı. 64 dakika sahada kalan Arda, yerini Jude Bellingham'a bıraktı.

