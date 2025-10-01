CANLI SKOR ANA SAYFA
Monaco 2-2 Manchester City (MAÇ SONUCU ÖZET)

Monaco 2-2 Manchester City (MAÇ SONUCU ÖZET)

Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 2. haftasında AS Monaco ile Manchester City kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 00:19
Monaco 2-2 Manchester City (MAÇ SONUCU ÖZET)

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, 15. dakikada Haaland'ın golüyle öne geçti. Ancak Monaco bu gole yalnızca üç dakika sonra Teze ile cevap verdi ve skor 1-1'e geldi. İlk yarının son bölümünde bir kez daha sahneye çıkan Haaland, 44. dakikada takımını yeniden üstün duruma taşıdı.

90. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Eric Dier, hata yapmadı ve skoru 2-2'ye getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.

Bu skorla Manchester City puanını 4'e yükseltirken, Monaco bu sezonki ilk puanlarını aldı.

