CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Mourinho'dan transferde olay hamle! Karim Benzema...

Mourinho'dan transferde olay hamle! Karim Benzema...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin kısa süre önce yollarını ayırdığı Jose Mourinho ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Portekizli çalıştırıcının son olarak Real Madrid'den eski öğrencisi Karim Benzema için düğmeye bastığı öğrenildi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 13:08
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mourinho'dan transferde olay hamle! Karim Benzema...

Fenerbahçe'den gönderildikten sonra Benfica ile anlaşan ve takımın başında 3 maça çıkan Jose Mourinho, transfer dönemi için rotasını belirledi.

Marca'nın haberine göre, Karim Benzema'nın Suudi Arabisan Pro Lig'den ayrılarak tekrar Avrupa'ya dönme ihtimali oldukça yüksek. Jose Mourinho, Real Madrid'de çalıştırdığı eski öğrencisini arayarak Benfica'nın kadrosuna katılması için ilgisini iletti.

BENZEMA ETKİLENDİ

Haberde, Benzema'nın bunu düşünmeye başladığı ve Mourinho'nun cazip teklifinin onu etkilediği dile getirildi.

AL ITTIHAD'DAN HAMLE

Bu teklife karşılık, Al Ittihad yöneticileri hemen tepki verdi ve sözleşmesini bir yıl daha uzatma olasılığını kendisine sundu. Benzema'nın planı ise 2027'ye kadar Arabistan'da kalmak ve geleceğine sonra karar vermek.

İŞTE O HABER

Buruk'a eleştiri yağmuru! "Liverpool maçında..."
Duran ile ilgili şoke eden iddia!
DİĞER
Aşk ve Gözyaşı’nda duygu fırtınası
CHP'nin kodları açığa mı çıktı: Hainler-hırsızlar kavgası! | Barış Yarkadaş ve Gürsel Tekin'den sonra yeni ihraçlar yolda
Herkes şaşkına döndü! Kerem Aktürkoğlu
Zaniolo'nun menajerinden flaş G.Saray itirafı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG - Auxerre maçı hangi kanalda? PSG - Auxerre maçı hangi kanalda? 12:20
Toulouse - Nantes maçı hangi kanalda? Toulouse - Nantes maçı hangi kanalda? 12:15
Zeynep Sönmez'den büyük başarı! Zeynep Sönmez'den büyük başarı! 12:12
Lorient - Monaco maçı hangi kanalda? Lorient - Monaco maçı hangi kanalda? 12:11
İşte Trabzonspor'un maçının VAR'ı! İşte Trabzonspor'un maçının VAR'ı! 12:08
Öznür ve Kenan'dan gümüş madalya Öznür ve Kenan'dan gümüş madalya 12:03
Daha Eski
Al Riyadh - Neom SC maçı detayları! Al Riyadh - Neom SC maçı detayları! 12:03
İşte Alvarez'in son durumu! İşte Alvarez'in son durumu! 11:57
Villarreal - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda? Villarreal - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda? 11:54
Mallorca - Alaves maçı hangi kanalda? Mallorca - Alaves maçı hangi kanalda? 11:51
Atletico Madrid - Real Madrid maçı hangi kanalda? Atletico Madrid - Real Madrid maçı hangi kanalda? 11:44
Getafe - Levante maçı hangi kanalda? Getafe - Levante maçı hangi kanalda? 11:40