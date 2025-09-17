CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur heyecanı hız kesmeden sürüyor. Kupada günün dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Muş Spor-Mazıdağı Fosfat SK maçı, futbolseverlerin gündeminde. Peki, Muş Spor-Mazıdağı Fosfat SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi statta oynanacak?

Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025 Çarşamba 11:01 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2025 Çarşamba 11:06
Muş Spor-Mazıdağı Fosfat SK maçı, tek maç eleme sistemiyle oynanacağı için büyük önem taşıyor. İki takım da kupada yoluna devam etmek için sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Bu durum maçın rekabet seviyesini artırıyor. Ev sahibi avantajıyla sahaya çıkacak olan Muş Spor, taraftarının desteğini arkasına alarak turu geçmek istiyor. Peki, Muş Spor-Mazıdağı Fosfat SK maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Muş Spor-Mazıdağı Fosfat SK maçı canlı izlemek için tıklayınız.

MUŞ SPOR-MAZIDAĞI FOSFAT SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Muş Spor-Mazıdağı Fosfat SK maçı 17 Eylül Çarşamba günü saat 14.30'da Muş Şehir Stadı'nda oynanacak. Tek maç üzerinden oynanacak bu mücadelede galip gelen taraf, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdıracak.

MUŞ SPOR-MAZIDAĞI FOSFAT SK MAÇI HANGİ KANALDA?

Şu an için maçın canlı yayın bilgisi paylaşılmadı. Muş Spor-Mazıdağı Fosfat SK maçını takip etmek isteyen futbolseverler için sonuçlar TFF resmi kanallarından duyurulacak.

MUŞ SPOR-MAZIDAĞI FOSFAT SK MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA

