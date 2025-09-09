CANLI SKOR ANA SAYFA
Sırbistan-İngiltere maçı canlı izle | Sırbistan-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sırbistan-İngiltere maçı canlı izle | Sırbistan-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu'nda Sırbistan ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Arnavutluk, Letonya ve Andorra'nın da yer aldığı grupta lider olmayı hedefleyen İngiltere, hata yapmak istemiyor. Güçlü rakibine karşı 3 puan alarak yoluna devam etmeyi hedefleyen Thomas Tuchel'in öğrencileri, etkili performansını sürdürmeyi amaçlıyor. Futbolseverler ise "Sırbistan-İngiltere maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Sırbistan-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 Salı 11:37
Sırbistan-İngiltere maçı canlı izle | Sırbistan-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sırbistan-İngiltere maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu, büyük bir mücadeleye sahne oluyor. Arnavutluk, Letonya ve Andorra'nın da bulunduğu grupta sahaya çıkacak olan Sırbistan ile İngiltere, kritik karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Grup aşamasını lider tamamlayıp turnuvaya direkt katılmanın hesaplarını yapan Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere, hata yapmadan 3 puanla yola devam etmeyi hedefliyor. Peki, Sırbistan-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SIRBİSTAN-İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu'nda oynanacak Sırbistan-İngiltere maçı 9 Eylül Salı günü saat 21.45'te başlayacak.

SIRBİSTAN-İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?

Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanacak Sırbistan-İngiltere maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SIRBİSTAN-İNGİLTERE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sırbistan: Petrovic, Milenkovic, Erakovic, Pavlovic, Zivkovic, Gudelj, Maksimovic, Samardzic, Terzic, Vlahovic, Mitrovic

İngiltere: Pickford, James, Guehi, Konsa, Lewis-Skelly, Anderson, Rice, Madueke, Eze, Gordon, Kane

