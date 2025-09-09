Güney Kıbrıs-Romanya maçı canlı izle | Güney Kıbrıs-Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Güney Kıbrıs-Romanya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu, büyük bir mücadeleye sahne oluyor. San Marino, Bosna Hersek ve Avusturya'nın da bulunduğu grupta sahaya çıkacak olan Güney Kıbrıs ile Romanya, kritik karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Turnuvadaki iddiasını sürdürmek isteyen iki takım, hata yapmadan 3 puanla yola devam etmeyi hedefliyor. Peki, Güney Kıbrıs-Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GÜNEY KIBRIS-ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda oynanacak Güney Kıbrıs-Romanya maçı 9 Eylül Salı günü saat 21.45'te başlayacak.
GÜNEY KIBRIS-ROMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?
GSP Stadyumu'nda oynanacak Güney Kıbrıs-Romanya maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.