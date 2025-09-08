CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol İsrail-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda İsrail ile İtalya karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, İsrail-İtalya maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. İsrail-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2025 Pazartesi 10:33
İsrail-İtalya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İSRAİL-İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda oynanacak İsrail-İtalya maçı 8 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak.

İSRAİL-İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İsrail-İtalya maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

