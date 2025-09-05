CANLI SKOR ANA SAYFA
Ukrayna-Fransa maçı canlı izle | Ukrayna-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ukrayna-Fransa maçı canlı izle | Ukrayna-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda Bulgaristan ile İspanya karşı karşıya gelecek. İzlanda ve Azerbaycan'ın da yer aldığı grupta lider olmayı hedefleyen Fransa, açılış maçında hata yapmak istemiyor. Güçlü rakibine karşı 3 puan alarak yoluna devam etmeyi hedefleyen Didier Deschamps'ın öğrencileri, etkili performansını sürdürmeyi amaçlıyor. Futbolseverler ise "Ukrayna-Fransa maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Ukrayna-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2025 Cuma 11:27
Ukrayna-Fransa maçı canlı izle | Ukrayna-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ukrayna-Fransa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu, büyük bir mücadeleye sahne oluyor. İzlanda ve Azerbaycan'ın da bulunduğu grupta sahaya çıkacak olan Ukrayna ile Fransa, kritik bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Turnuvaya iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, açılış maçında hata yapmadan 3 puanla yola devam etmeyi hedefliyor. Peki, Ukrayna-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UKRAYNA-FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda oynanacak Ukrayna-Fransa maçı 5 Eylül Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.

UKRAYNA-FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Tarczynski Arena'da oynanacak Ukrayna-Fransa maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

UKRAYNA-FRANSA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ukrayna: Lunin, Tymchyk, Zabarnyi, Bondar, Matviyenko, Kaliuzhnyi, Sudakov, Shaparenko, Zinchenko, Tsigankov, Yaremchuk

Fransa: Maignan, Kounde, Konate, Upamecano, Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Thuram, Olise, Mbappe

