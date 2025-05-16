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Haberler Futbol Al Orubah - Al Khaleej maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Orubah - Al Khaleej maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'in 32. haftasında Al Orubah ile Al Khaleej karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Al Orubah - Al Khaleej maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2025 Cuma 10:33
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Al Orubah - Al Khaleej maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Orubah - Al Khaleej maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Orubah ile Al Khaleej karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Orubah - Al Khaleej maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL ORUBAH - AL KHALEEJ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Orubah - Al Khaleej maçı 16 Mayıs Cuma günü saat 19.40'ta oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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