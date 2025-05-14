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Haberler Futbol Bologna-Milan MAÇI CANLI İZLE | Kral Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bologna-Milan MAÇI CANLI İZLE | Kral Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Kral Kupası final maçında Bologna ile Milan karşı karşıya gelecek. Bu sezon beklentilerin altında kalan Milan, güçlü rakibini mağlup ederek sezonu kupayla kapatmayı hedefliyor. İki takım da karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlarken, mücadeleyi kimin kazanacağı heyecanla bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Bologna-Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2025 Çarşamba 14:03
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Bologna-Milan MAÇI CANLI İZLE | Kral Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bologna-Milan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Kral Kupası final maçında Bologna ile Milan karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Bologna-Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOLOGNA-MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bologna-Milan maçı 14 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. İtalya Kral Kupası final maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

BOLOGNA-MILAN MAÇI CANLI İZLE

BOLOGNA-MILAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bologna: Skorupski, Calabria, Beukema, Lucumi, Miranda, Freuler, Ferguson, Orsolini, Odgaard, Cambiaghi, Castro

Milan: Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Jimenez, Fofana, Rejinders, Hernandez, Pulisic, Leao, Gimenez

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