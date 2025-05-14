Bologna-Milan MAÇI CANLI İZLE | Kral Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bologna-Milan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Kral Kupası final maçında Bologna ile Milan karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Bologna-Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOLOGNA-MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bologna-Milan maçı 14 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. İtalya Kral Kupası final maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

BOLOGNA-MILAN MAÇI CANLI İZLE

BOLOGNA-MILAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bologna: Skorupski, Calabria, Beukema, Lucumi, Miranda, Freuler, Ferguson, Orsolini, Odgaard, Cambiaghi, Castro

Milan: Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Jimenez, Fofana, Rejinders, Hernandez, Pulisic, Leao, Gimenez

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...