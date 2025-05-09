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Haberler Futbol Kahramanmaraş İstiklalspor - Kırıkkale FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Nesine 3. Lig play-off yükselme

Kahramanmaraş İstiklalspor - Kırıkkale FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Nesine 3. Lig play-off yükselme

3. Lig’de play-off heyecanı devam ediyor. İlk maçta galibiyet elde ederek rövanşa avantajlı çıkan Kırıkkale FK, Kahramanmaraş İstiklalspor'a konuk olacak. Karşılaşmanın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Kahramanmaraş İstiklalspor - Kırıkkale FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 11:09
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Kahramanmaraş İstiklalspor - Kırıkkale FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Nesine 3. Lig play-off yükselme

Kahramanmaraş İstiklalspor - Kırıkkale FK maçını takip etmek için tıklayın...

Nesine 3. Lig play-off 2. turda heyecan başlıyor. Kahramanmaraş İstiklalspor ile Kırıkkale FK, Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha'da karşı karşıya gelecek. İlk maçta Kırıkkale FK'nın Kahramanmaraş' İstiklalspor'u 2-1 mağlup etmesinin ardından iki takım, üst tur için rövanş maçında sahayaya çıkacak. Mücadelenin yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Kahramanmaraş İstiklalspor - Kırıkkale FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR - KIRIKKALE FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kahramanmaraş İstiklalspor - Kırıkkale FK maçı 9 Mayıs Cuma günü saat 15.00'te oynanacak. Karşılaşma TFF Youtube kanalında canlı yayınlanacak.

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR - KIRIKKALE FK MAÇI CANLI İZLE

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