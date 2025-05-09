Kahramanmaraş İstiklalspor - Kırıkkale FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Nesine 3. Lig play-off yükselme

Kahramanmaraş İstiklalspor - Kırıkkale FK maçını takip etmek için tıklayın...

Nesine 3. Lig play-off 2. turda heyecan başlıyor. Kahramanmaraş İstiklalspor ile Kırıkkale FK, Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha'da karşı karşıya gelecek. İlk maçta Kırıkkale FK'nın Kahramanmaraş' İstiklalspor'u 2-1 mağlup etmesinin ardından iki takım, üst tur için rövanş maçında sahayaya çıkacak. Mücadelenin yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Kahramanmaraş İstiklalspor - Kırıkkale FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR - KIRIKKALE FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kahramanmaraş İstiklalspor - Kırıkkale FK maçı 9 Mayıs Cuma günü saat 15.00'te oynanacak. Karşılaşma TFF Youtube kanalında canlı yayınlanacak.

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR - KIRIKKALE FK MAÇI CANLI İZLE

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