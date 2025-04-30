Zonguldakspor FK - Kahramanmaraş İstiklalspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Nesine 3. Lig play-off yükselme

Zonguldakspor FK - Kahramanmaraş İstiklalspor maçını takip etmek için tıklayın...

Nesine 3. Lig play-off 1. turda heyecan başlıyor. 4. grupta yer alan Zonguldakspor FK ile Kahramanmaraş İstiklalspor, Keraelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Yükselen takımın bir üst tura çıkacağı mücadelenin yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Zonguldakspor FK - Kahramanmaraş İstiklalspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ZONGULDAKSPOR FK - KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Zonguldakspor FK - Kahramanmaraş İstiklalspor maçı 30 Nisan Çarşamba günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma HT Spor Youtube ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bugünkü 1. Tur karşılaşmalarının programı şöyle:

I. Grup

15.00 Muşspor-Silifke Belediye,

16.00 Belediye Kütahya-Düzcespor

II. Grup

16.00 Amasyaspor FK-Mazıdağı Fosfatspor,

16.00 Silivrispor- Tire 2021 FK

III. Grup

16.00 Küçükçekmece Sinop-Çorluspor 1947,

20.00 52 Orduspor FKPazarspor,

IV. Grup

15.00 Ağrı 1970 SK-Kırıkkale FK,

16.00 Zonguldak FK- Kahramanmaraş İstiklal.

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