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Haberler Futbol Beşiktaş - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | BJK - FB maçı ne zaman, hangi kanalda? Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | BJK - FB maçı ne zaman, hangi kanalda? Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı yaşanıyor. Ezeli rakipler Beşiktaş ile Fenerbahçe, 22. hafta maçında karşı karşıya geliyor. İki takım da galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Halit Kıvanç Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın detayları merak ediliyor. Peki Beşiktaş - Fenerbahçe Kadın Futbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2025 Perşembe 12:16 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2025 Perşembe 12:17
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Beşiktaş - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | BJK - FB maçı ne zaman, hangi kanalda? Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde heyecan, derbi karşılaşmasıyla devam ediyor. 22. hafta maçında Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı, Halit Kıvanç Stadyumu'nda Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nı konuk edecek. Hakem Mehmet Alperen Güçyetmez'in düdük çalacağı maçın yayın bilgileri ve detayları merak ediliyor. Peki Beşiktaş - Fenerbahçe Kadın Futbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE KADIN FUTBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Fenerbahçe kadın futbol maçı 27 Mart Perşembe günü saat 14.00'te oynanacak. Karşılaşma iki takımın da YouTube kanallarından canlı yayınlanacak.

👉BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE KADIN FUTBOL MAÇI CANLI İZLE (BEŞİKTAŞ TV)👈

👉BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE KADIN FUTBOL MAÇI CANLI İZLE (FENERBAHÇE TV)👈

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