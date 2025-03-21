İngiltere - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? 2026 FIFA Dünya Kupası

İngiltere - Arnavutluk maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu'nda ilk maçında İngiltere, Arnavutluk'u konuk edecek. Wembley Stadyumu'nda oynanacak mücadelede iki takım da hanesine 3 puan yazdırmak istiyor. İspanyalı hakem Alejandro Hernandez'in düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki İngiltere - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İNGİLTERE - ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İngiltere - Arnavutluk maçı 21 Mart Cuma günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen'de canlı olarak yayınlanacak.

İNGİLTERE - ARNAVUTLUK MAÇI MUHTEMEL 11'LER

İngiltere: Pickford; Walker, Guehi, Colwill, Lewis-Skelly; Henderson, Rice; Foden, Bellingham, Rashford; Kane.

Arnavutluk: Strakosha; Balliu, Ismajli, Djimsiti, Aliji; Asllani, Ramadani; Asani, Bajrami, Muci; Manaj.