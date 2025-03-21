  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol İngiltere - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? 2026 FIFA Dünya Kupası

İngiltere - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? 2026 FIFA Dünya Kupası

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avrupa Elemeleri heyecanı başladı. K Grubu'nda yer alan İngiltere ile Arnavutluk kozlarını paylaşacak. Wembley Stadyumu’nda oynanacak mücadelenin yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki İngiltere - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2025 Cuma 14:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İngiltere - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? 2026 FIFA Dünya Kupası

İngiltere - Arnavutluk maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu'nda ilk maçında İngiltere, Arnavutluk'u konuk edecek. Wembley Stadyumu'nda oynanacak mücadelede iki takım da hanesine 3 puan yazdırmak istiyor. İspanyalı hakem Alejandro Hernandez'in düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki İngiltere - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İNGİLTERE - ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İngiltere - Arnavutluk maçı 21 Mart Cuma günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen'de canlı olarak yayınlanacak.

İNGİLTERE - ARNAVUTLUK MAÇI MUHTEMEL 11'LER

İngiltere: Pickford; Walker, Guehi, Colwill, Lewis-Skelly; Henderson, Rice; Foden, Bellingham, Rashford; Kane.

Arnavutluk: Strakosha; Balliu, Ismajli, Djimsiti, Aliji; Asllani, Ramadani; Asani, Bajrami, Muci; Manaj.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan bomba transfer hamlesi!
Juventus Osimhen için harekete geçti!
DİĞER
Son dakika haberi: Davinson Sanchez'den korkutan anlar! Brezilya-Kolombiya maçında iki yıldız isim yere yığıldı...
CHP neyi perdelemeye çalışıyor? 40 sayfalık itiraf bombası! "Bana Ekrem İmamoğlu suç işletti" diyen isim kim? Medya A.Ş'deki o bilgisayar
Beşiktaş’tan genç yıldıza teklif hazırlığı!
F.Bahçe'den flaş transfer hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş’tan genç yıldıza teklif hazırlığı! Beşiktaş’tan genç yıldıza teklif hazırlığı! 14:02
Hamilton Ferrari ile pole pozisyonunu kaptı! Hamilton Ferrari ile pole pozisyonunu kaptı! 14:00
G.Saray'dan bomba transfer hamlesi! G.Saray'dan bomba transfer hamlesi! 13:50
PFDK'den 6 kulübe ceza PFDK'den 6 kulübe ceza 12:55
G.Saray'dan Barış Alper için rekor talep! G.Saray'dan Barış Alper için rekor talep! 12:53
Genç futbolcular listesinde 2 Türk! Genç futbolcular listesinde 2 Türk! 12:30
Daha Eski
Juventus Osimhen için harekete geçti! Juventus Osimhen için harekete geçti! 12:23
Türkiye U21 - Kosova U21 maçı ne zaman? Türkiye U21 - Kosova U21 maçı ne zaman? 11:27
F.Bahçe'den flaş transfer hamlesi! F.Bahçe'den flaş transfer hamlesi! 11:24
Dört büyükler Down Sendromlu bireyleri unutmadılar Dört büyükler Down Sendromlu bireyleri unutmadılar 11:13
F.Bahçe salladı ama yıkamadı! F.Bahçe salladı ama yıkamadı! 00:59
Bizim Çocuklar avantajı kaptı! Bizim Çocuklar avantajı kaptı! 00:59