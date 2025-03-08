Cristiano Ronaldo'dan Adanalı Ronaldo'ya: Çok çirkinsin

Suudi Arabistan Pro Lig'de Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr ile karşı karşıya geldi.

Taraflar yenişemezken Ronaldo'nun maçta sürpriz bir ziyaretçisi vardı.

"Adanalı Ronaldo" olarak bilinen fenomen Gökmen Akdoğan, tribünden idolünü takip ettiği sırada ikili arasında beklenmedik bir olay yaşandı.

Isınma esnasında tribünden kendisine selam veren Adanalı Ronaldo'yu farkeden yıldız futbolcu, "Sen bana benzemiyorsun. Çok çirkinsin." dedi.

Olayın ardından TRT Spor'a konuşan Gökmen Akdoğan, "Canı sağ olsun. Geçen maçta benziyorsun dedi. Takım arkadaşlarının yanına gitti bizzat Brozovic'e ne bileyim hocasına, bütün takım arkadaşlarına benziyor bana diye işaret etti. Bu maçtaki psikolojisi de benzemiyorsun dedi. Canı sağ olsun problem değil, buna kamuoyu karar versin." dedi.

İŞTE O ANLAR

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 كريستيانو رونالدو لـ شبيهه : انت لا تشبهني انت شين 😅#النصر_الشباب pic.twitter.com/aNrTBDURSZ — KHALID ALOLYAN 🇸🇦🐪 (@OLYAN15K) March 7, 2025

ADANALI RONALDO'NUN AÇIKLAMALARI