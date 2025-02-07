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Haberler Futbol Manchester United'da Amorim'den Altay Bayındır açıklaması!

Manchester United'da Amorim'den Altay Bayındır açıklaması!

Son dakika spor haberleri: İngiltere F.A. Cup 4. tur mücadelesinde Manchester United, Old Trafford'da Leicester City'yi konuk edecek. Mücadele öncesi Amorim'den Altay Bayındır açıklaması geldi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 14:30
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Manchester United'da Amorim'den Altay Bayındır açıklaması!

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, Altay Bayındır ile ilgili açıklama yaptı.

Leicester City maçı öncesinde kulüp televizyonuna konuşan Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, Altay Bayındır'la ilgili son durumu paylaştı.

"ALTAY'IN PROBLEMİ VAR"

Amorim milli kaleciyle ilgili, "Altay'ın bir problemi olduğunu düşünüyorum ve bu yüzden forma giyemeyecek. Tom (Heaton) da bu maç için uygun değil ama sonraki maçlarda forma giyebilir. Takımın geri kalanı hazır. Önemli olan maça hazır olmamız." dedi.

ARSENAL MAÇINDA TURU GETİRDİ

Manchester United'ın bir önceki turda Arsenal'la deplasmanda oynadığı maçta Altay Bayındır performansıyla turu getirdi. Deneyimli kaleci, maçın normal süresinde bir penaltıda gole izin vermedi. Uzatmalarında eşitlik bozulmazken penaltılarda Altay Bayındır, yaptığı kurtarışla takımını bir üst tura taşıdı.

Manchester United formasıyla bu sezon 6 maçta sahaya çıkan Altay, kalesinde 8 gol görürken 2 maçta kalesini gole kapattı.

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, Altay Bayındır ile ilgili açıklama yaptı.

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