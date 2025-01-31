Persepolis Serdar Dursun transferini açıkladı!

Persepolis, İsmail Kartal'ı teknik direktörlüğe getirmesinin ardından bir Türk isimle daha anlaşma sağladı. İran ekibi, resmi sosyal medya hesabından Serdar Dursun'u kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kızıl Ordu'nun yeni üyesi Komutanı karşılayın." ifadeleri yer aldı.

Serdar Dursun sezon başında Fenerbahçe'den Corendon Alanyaspor'a transfer olmuş ve 15 maçta forma giyerken takımına herhangi bir gol veya asist katkısı sağlayamamıştı.