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Haberler Futbol Kocaelispor - Sivasspor ZTK MAÇI CANLI | Kocaelispor - Net Global Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kocaelispor - Sivasspor ZTK MAÇI CANLI | Kocaelispor - Net Global Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. D Grubu 2. maçında Kocaelispor ile Net Global Sivasspor karşı karşıya gelecek. Trendyol 1. Lig ve Süper Lig'de mücadele eden takımların kozlarını paylaşacağı haftada kimin kazanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. İsmet Taşdemir yönetiminde üst lige çıkma hayali kuran yeşil-siyahlılar evinde oynayacağı kupa maçında hata yapmak istemiyor. Kümede kalma mücadelesi veren Ömer Erdoğan'ın öğrencileri ise yeşil-siyahlılar karşısında moral arıyor. Peki, Kocaelispor - Net Global Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ZTK maçı hakkında dikkat çeken detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 10:00 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 10:08
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Kocaelispor - Sivasspor ZTK MAÇI CANLI | Kocaelispor - Net Global Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kocaelispor - Net Global Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. hafta maçında Kocaelispor ile Net Global Sivasspor karşı karşıya gelecek. İlk hafta maçında Antalyaspor'a 3-1 kaybeden yeşil-siyahlılar, evinde oynayacağı maçta 3 puan için sahaya çıkacak. Süper Lig'e çıkma hayali kuran ve ligde birinci sırada yer alan İsmet Taşdemir'in öğrencileri, Ziraat Türkiye Kupası'nda da etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. 1. hafta maçında Beşiktaş'a 1-0 kaybeden Sivasspor ise zorlu rakibi karşısında yaralarını sarmak istiyor. Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Ömer Erdoğan'ın öğrencileri, Kocaeli deplasmanında çıkış arıyor. Peki, Kocaelispor - Net Global Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ZTK maçı hakkında dikkat çeken detaylar...

KOCAELİSPOR - NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında oynanacak Kocaelispor - Net Global Sivasspor maçı 4 Şubat Salı günü saat 13.00'te başlayacak.

KOCAELİSPOR - NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

4 Şubat Salı günü saat 13.00'te Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak Kocaelispor - Net Global Sivasspor maçı ASpor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KOCAELİSPOR - SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE

İKİ TAKIM ARASINDA 19. RANDEVU

Tarihleri boyunca 18 defa karşı karşıya gelen Kocaelispor ile Sivasspor 19. randevularına hazırlanıyor. Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında kozlarını paylaşacak takımlar, birbirleriyle oynadıkları maçlarda sürpriz sonuçlar almayı başardı. Bu karşılaşmalarda 8 defa Sivasspor üstün gelen taraf olurken, 7 mücadeleyi de Kocaelispor kazandı. İki takım arsında oynanan 3 maç ise beraberlikle tamamlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında oynanacak Kocaelispor - Net Global Sivasspor maçında hakem Davut Dakul Çelik görev yapacak. Çelik'in yardımcıları Yusuf Susuz ve Ferhat Çalar olacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Tolga Akbaba üstlenecek.

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