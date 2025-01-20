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Haberler Futbol David Beckham: Türk futbolunun büyük bir hayranıyım!

David Beckham: Türk futbolunun büyük bir hayranıyım!

Eski futbolcu David Beckham, Dünya Ekonomik Forumu'nda kendisine yöneltilen Türk futbolu sorusuna "Türk futbolunun büyük bir hayranıyım" yanıtını verdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 00:25 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 00:33
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David Beckham: Türk futbolunun büyük bir hayranıyım!

İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na konuşmacı olarak katılan ve Kristal Ödül alan UNICEF İyi Niyet Elçisi ve efsane futbolcu David Beckham, Türk futbolu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kendisine yöneltilen Türk futbolu ile ilgili düşünceleri sorusuna "Türk futbolunun büyük bir hayranıyım" yanıtını veren Beckham şunları söyledi:

"Birkaç kez Türkiye'de oynadım. Gol attım, hayır bir penaltı kaçırdım Türkiye'de. Yine de kazanmamızla sonuçlandı.

Türk futbolunun büyük bir hayranıyım. Oradaki oyuncuların büyük hayranıyım. Çünkü orada oynarken hep zorlu oluyor.

Futbolcu oldum çünkü politikadan uzak duruyorum. Ben bir politikacı veya bilim adamı değilim. Her türlü politikadan uzak duruyorum. Ama bildiğim tek şey oyunun gücü ve Premier Lig ekonomisinin gücü. Dünyadaki en büyük ve en çok sevilen spor futbol ve bu her şeyi anlatıyor. Umarım bu durum devam eder çünkü spor ve genel olarak futbol insanların hayatını değiştirebilir. Bunu çocuklarda gördüm. Dünya genelinde gördüm."

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