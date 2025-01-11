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Haberler Futbol Al Fayha - Al Ittihad-Jeddah maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Fayha - Al Ittihad-Jeddah maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'in 14. haftasında Al Fayha ile Al Ittihad-Jeddah karşı karşıya gelecek. Heyecanlı karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Al Fayha - Al Ittihad-Jeddah maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 14:20 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 14:20
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Al Fayha - Al Ittihad-Jeddah maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Fayha - Al Ittihad-Jeddah maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Fayha ile Al Ittihad-Jeddah karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseveler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Fayha - Al Ittihad-Jeddah ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL FAYHA - AL ITTIHAD-JEDDAH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Fayha - Al Ittihad-Jeddah maçı 11 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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