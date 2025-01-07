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Haberler Futbol Al Hilal Riyadh - Al Ittihad Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Kral Kupası

Al Hilal Riyadh - Al Ittihad Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Kral Kupası

Suudi Arabistan Kral Kupası'nda heyecan devam ediyor. Final yolunda Al Hilal Riyadh ile Al Ittihad Jeddah kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Hilal Riyadh - Al Ittihad Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 12:00 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 12:00
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Al Hilal Riyadh - Al Ittihad Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Kral Kupası

Al Hilal Riyadh - Al Ittihad Jeddah maçını canlı takip etmek için tıklayın

Suudi Arabistan Kral Kupası heyecanı devam ediyor. Al Hilal Riyadh ile Al Ittihad Jeddah, çeyrek final maçında karşı karşıya gelcek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Al Hilal Riyadh - Al Ittihad Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL HILAL RIYADH - AL ITTIHAD JEDDAH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Al Hilal Riyadh - Al Ittihad Jeddah maçı 7 Ocak Salı günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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