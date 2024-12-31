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Haberler Futbol Rize'ye 4 yıldız

Rize'ye 4 yıldız

Çaykur Rizespor, savunmadan hücuma kadar birçok bölgeye takviye yapmak üzere harekete geçti. Gündemde dört isim var; Kamil Pestka, Luka Lochoshvili, Jonjo Shelvey ve Serdar Dursun.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 06:50
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Rize'ye 4 yıldız

Süper Lig'de ilk yarıyı istediği şekilde tamamlayamayan Çaykur Rizespor, birçok bölgeye takviye yapmak için kolları sıvadı. Kulübün scout ekibi, yönetim ve teknik heyet tarafından yapılan değerlendirme sonucunda dört önemli isim üzerinde yoğunlaşıldı: Kamil Pestka, Luka Lochoshvili, Jonjo Shelvey ve Serdar Dursun. Polonya basını, Rakow'da forma giyen 26 yaşındaki stoper Pestka için Karadeniz ekibinin 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardığını iddia etti.

SHELVEY TAMAM

Savunmanın sol kanadı için hedefteki isim olan Luka Lochoshvili, İtalya Serie B ekiplerinden Cremonese'de forma giyiyor. Luka için 1 milyon euro bütçe ayrıldı ve görüşmeler sürüyor. Eyüpspor ile yollarını ayırmaya hazırlanan Jonjo Shelvey'le de prensipte anlaşmaya varıldı. Aynı şekilde Alanyaspor'un tecrübeli forveti Serdar Dursun'la da söz kesildi. Serdar, Akdeniz ekibinden bonservisini alırsa Karadeniz ekibine imzayı atacak. Rize, 4 isimi ikinci yarıda kadroya katmak istiyor.

BEŞİKTAŞ MAÇINA ODAKLANDIK

Çaykur Rizespor'un file bekçisi Tarık Çetin, Beşiktaş ile yapacakları maça odaklandıklarını söyledi: "Kendi sahamızda, seyircimizin önünde oynadığımız hiçbir maç için zor diyemem. Maçın son anına kadar bizi desteklemelerini istiyoruz. Yeni yıldaki ilk maçta galibiyet almak istiyoruz."

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