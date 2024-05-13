BUGÜNKÜ MAÇLAR - 13 Mayıs bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 13 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 13 Mayıs Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

13 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

22:00 Tottenham - Manchester City

20:30 Osasuna - Mallorca 22:30 Real Madrid - Deportivo Alaves 23:00 Girona - Villarreal

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