BUGÜNKÜ MAÇLAR - 19 Nisan bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 19 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 19 Nisan Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
19 NİSAN HANGİ MAÇLAR VAR?
Süper Lig
20:00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü (beIN Sports 1)
20:00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü (beIN Sports 1)
1. Lig
LaLiga
22:00 Athletic Bilbao - Granada
22:00 Athletic Bilbao - Granada
Serie A
19:30 Genoa - Lazio 21:45 Cagliari - Juventus
19:30 Genoa - Lazio
21:45 Cagliari - Juventus
Ligue 1
22:00 Nice - Lorient
22:00 Nice - Lorient
Bundesliga
21:30 Eintracht Frankfurt - Augsburg
21:30 Eintracht Frankfurt - Augsburg
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