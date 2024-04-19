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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 19 Nisan bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 19 Nisan hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 08:11 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 08:30
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 19 Nisan bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 19 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 19 Nisan Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

19 NİSAN HANGİ MAÇLAR VAR?

Süper Lig

20:00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü (beIN Sports 1)

1. Lig

20:00 Altay - Manisa FK (TRT Spor)

LaLiga

22:00 Athletic Bilbao - Granada

Serie A

19:30 Genoa - Lazio

21:45 Cagliari - Juventus

Ligue 1

22:00 Nice - Lorient

Bundesliga

21:30 Eintracht Frankfurt - Augsburg

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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