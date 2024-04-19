BUGÜNKÜ MAÇLAR - 19 Nisan bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 19 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 19 Nisan Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

19 NİSAN HANGİ MAÇLAR VAR?

Süper Lig 20:00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü (beIN Sports 1)

1. Lig 20:00 Altay - Manisa FK (TRT Spor)

LaLiga 22:00 Athletic Bilbao - Granada

Serie A 19:30 Genoa - Lazio 21:45 Cagliari - Juventus

Ligue 1 22:00 Nice - Lorient

Bundesliga 21:30 Eintracht Frankfurt - Augsburg

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